L'aeroporto di Rimini a Hong Kong per nuove rotte. Nel 2026 apre il volo da Madrid

Intanto, una nuova rotta certa per l'anno prossimo è quella da Chisinau (Moldavia)

Il Fellini non si ferma e punta a portare nuovi voli verso Rimini. L'ad dell'aeroporto Leonardo Corbucci, e il direttore dell'Apt, Emanuele Burioni, sono volati a Hong Kong per partecipare al Routes word, una convention internazionale importante per il settore del trasporto aereo, alla quale partecipano ogni anno i vertici dei principali aeroporti e compagnie aeree del mondo.

Come riporta Il Resto del Carlino, si è concluso ieri l'evento, a cui la delegazione riminese ha partecipato con due obiettivi: prepararsi al meglio all’edizione 2026 di Routes Europe, convention europea che l’anno prossimo si terrà proprio a Rimini, e cercare di chiudere alcune delle trattative in corso per le nuove rotte del 2026.

L'aeroporto riminese sta lavorando per aggiungere ulteriori destinazioni a quelle già presenti. Corbucci ha dichiarato che uno degli obiettivi per l'anno prossimo è quello del ritorno dei voli diretti dalla Germania. Si sta già lavorando su Francoforte, Berlino e Monaco di Baviera, che sarebbe dovuta tornare già quest'anno. Sul tavolo c’è anche il potenziamento dei voli di Ryanair: Airiminum sta lavorando per ’strappare’ alla compagnia 1 o 2 nuove rotte europee. Ryanair farà la voce del leone anche nel 2026 a Rimini: quasi tutti già confermati i voli operati quest’anno, a partire da Londra, Vienna, Budapest, Praga, Cracovia, Kaunas, con qualche variazione su frequenze e periodi . Già confermati per il 2026 anche i voli di British Airways (Londra), EasyJet (Londra e Basilea), Wizzair (Tirana), Luxair (Lussemburgo).

Intanto, una nuova rotta certa per l'anno prossimo è quella da Chisinau (Moldavia), operata da Skyup. Ma presto – salvo imprevisti – verrà annunciato anche il nuovo volo da Madrid per il 2026. Le trattative sono in corso da mesi e mancano solo alcuni dettagli per chiudere. Il volo da Madrid porterebbe a 2 i collegamenti dalla Spagna se, come pare, Vueling confermerà per l’anno prossimo il volo da Barcellona. In attesa di mettere nero su bianco i contratti per i nuovi voli, è già partita la vendita dei biglietti per il volo da Roma (Fiumicino) a Rimini, durante i giorni del Ttg. Saranno 2 voli al giorno (Roma-Rimini al mattino, Rimini-Roma al pomeriggio) dal 7 al 10 ottobre.



