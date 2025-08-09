L'aeroporto Fellini opportunità per tutti, anche per Cattolica: la sindaca difende le strategie

Altarimini

La promozione turistica all'estero per i voli dal Fellini, con l'impegno di tutti i Comuni della Riviera, ha suscitato qualche polemica

A cura di Redazione
09 agosto 2025 15:12
Attualità
La sindaca di Cattolica Franca Foronchi interviene sul tema tassa di soggiorno, precisando che quest'imposta ha "la finalità di finanziare servizi turistici, manutenzione, decoro e promozione del territorio" e che il rendiconto è a disposizione degli interessati. Nel dettaglio, la tassa di soggiorno è stata investita in riqualificazione di strade e marciapiedi, per l'organizzazione di eventi e la promozione del territorio, come il nuovo portale turistico Cattolica Welcome, le fiere estere, H Benchmark, Strariva, il Wein tour. La prima cittadina replica poi al presidente dell'associazione albergatori cattolichini, in merito alle strategie di promozione dei voli dell'aeroporto Fellini. È fondamentale, ha evidenziato la sindaca, riuscire a portare più turisti stranieri in Riviera, considerando la crisi del mercato interno. "L'aeroporto Fellini è a 15 km da Cattolica. e città turistiche che sono riuscite ad avere voli sugli aeroporti vicini sono cresciute tantissimo: è sotto gli occhi di tutti, come Trapani in Sicilia, Lamezia Terme per la Calabria e altre. A ciò aggiungiamoci anche che, a lavori ultimati, la nuova stazione ferroviaria aprirà nuove opportunità per implementare l’incoming verso Cattolica", argomenta la sindaca, che aggiunge: "Ci metteremo in contatto con i tour operatori stranieri: a Cattolica si può arrivare in aereo".  Cattolica non si "subordina" a Rimini, ma lavora di squadra con gli altri Comuni, con l'obiettivo di aumentare i propri flussi turistici, questo il ragionamento della prima cittadina. 

