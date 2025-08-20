Lagarde: “Economia dell’area euro in frenata con i dazi in arrivo”

La presidente della Bce annuncia una revisione al ribasso delle stime di crescita a settembre

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha confermato che l’economia dell’area euro mostra segnali di rallentamento dopo la crescita robusta registrata nel primo trimestre 2025. Già nel secondo trimestre, ha spiegato, le dinamiche di espansione si sono attenuate e i nuovi dazi commerciali introdotti dagli Stati Uniti rischiano di consolidare la fase di debolezza.

“Le aliquote tariffarie concordate con Washington sono in qualche misura più alte rispetto a quanto stimato dalla Bce a giugno e dovranno essere incluse nelle nuove proiezioni di settembre”, ha dichiarato Lagarde, sottolineando come queste valutazioni guideranno le prossime decisioni di politica monetaria.

In previsione delle barriere commerciali annunciate dall’amministrazione Trump in primavera, l’export europeo verso gli Usa aveva registrato un’accelerazione, ma secondo la Bce l’impatto dei dazi sarà presto visibile in un calo degli scambi. “Il quadro che emerge – ha aggiunto la presidente – è quello di una crescita più contenuta nei mesi a venire, con implicazioni significative per le imprese esportatrici e per l’orientamento della politica economica dell’Unione”.