L’America ritrova casa a Santarcangelo: la scoperta commovente di Joan Ferrini-Mundy

La storia dei nonni che ha unito due comunità attraverso un secolo.

La presidente dell’Università del Maine, Joan Ferrini‑Mundy, è tornata in questi giorni a Santarcangelo per un nuovo viaggio alla scoperta delle proprie radici familiari. Ad accoglierla il sindaco Filippo Sacchetti, che l’aveva già ospitata nel luglio 2024 e che ha sottolineato il valore di questi incontri per rinsaldare i rapporti con la sister city americana Portsmouth.

In visita la presidente Ferrini-Mundy

Ferrini‑Mundy, sorella dell’ex sindaco di Portsmouth Tom Ferrini, ha visitato la città insieme al primo cittadino e al presidente del Consiglio comunale Tiziano Corbelli, ripercorrendo luoghi e storie che legano da oltre un secolo le due comunità. Tra le tappe più significative, la casa‑studio del pittore Giulio Turci, dove Joan e la figlia dell’artista, Miresa Turci, hanno scoperto che i loro nonni partirono insieme per gli Stati Uniti agli inizi del ’900, diventando pionieri della comunità santarcangiolese oltreoceano.

“È sempre un piacere ospitare persone così legate alle proprie origini e alla nostra città” ha commentato Sacchetti, ricordando come gli scambi avviati tra gli studenti del Rino Molari e quelli del Maine si siano ampliati fino a coinvolgere istituzioni, cultura e turismo. “Questi momenti aprono nuove prospettive e rafforzano un legame che continua a generare relazioni e opportunità”.