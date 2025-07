L’amore è tutto: a Verucchio l’energia contagiosa degli Eugenio in via di Gioia

Sul sagrato della Chiesa Collegiata la tappa del Summer Tour “L’amore è tutto”

Sabato (26 luglio) il Verucchio Music Festival ospita gli Eugenio in via di Gioia con la tappa del Summer Tour "L'amore è tutto". Appuntamento sul Sagrato della Chiesa Collegiata a partire dalle 21. Con il nuovo live, gli Eugenio in via di Gioia danno vita alle canzoni del nuovo disco “L’amore è tutto” e ripercorrendo i brani più amati del loro repertorio.

"Ci abbiamo provato a pensare a definire l'amore. Alla fine abbiamo ideato questo manifesto: l'amore è un punto interrogativo e una serie di immagini inventate. Ad esempio l'amore è un torero davanti a una farfalla. Nel provare a definirlo si tradisce l'amore: l'amore è una metafora e assume il significato che ciascuno di noi gli dà. Dobbiamo accoglierlo, non definirlo", sottolinea Eugenio Cesaro, parlando del nuovo disco, un nuovo viaggio pieno di energia contagiosa, una festa collettiva fatta di leggerezza, spensieratezza ,ma anche di riflessione e partecipazione che rispecchia la voglia degli Eugeni di suonare, raccontarsi, abbracciare il pubblico e farlo ballare. Sarà così sabato a Verucchio.