“L’amore non ha limiti?”: una serata a Rimini sui confini che educano

Mercoledì 18 febbraio all’I.C. Marvelli psicologa e mediatrice familiare spiega come i limiti costruiscono autonomia e fiducia nei bambini

Prosegue il percorso Educare Verbo Plurale, rivolto a genitori, insegnanti, educatori, educatrici e a tutti gli adulti che accompagnano la crescita di bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, con una serata a cura di Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare. L’incontro sarà dedicato a uno dei nodi più delicati del compito educativo: il tema delle regole e dei limiti.

Porre confini, dire “no”, sostenere un limite e restare accanto alla frustrazione che ne deriva rappresentano, infatti, una delle sfide più complesse e faticose per gli adulti. Richiedono presenza, consapevolezza e coinvolgono anche la parte emotiva. Allo stesso tempo i limiti sono un elemento fondamentale per la crescita, perché offrono orientamento, protezione e sicurezza, diventando una forma concreta di cura all’interno della relazione educativa. La serata sarà dedicata a esplorare il valore educativo dei limiti, rileggendo le regole non come strumenti di controllo o imposizione, ma come gesti di cura. Verrà dato spazio a una riflessione sul significato profondo dei confini e sul loro ruolo nelle diverse fasi dello sviluppo, riconoscendo anche le difficoltà che gli adulti incontrano nel mantenerli con coerenza e autorevolezza. Un appuntamento per interrogarsi su come l’amore possa esprimersi anche attraverso la fermezza, mostrando che accoglienza e regole non sono dimensioni opposte, ma parti di uno stesso processo educativo. Quando i limiti sono chiari, motivati e sostenuti nella relazione, diventano occasioni preziose per costruire fiducia, autonomia e senso di responsabilità nei bambini. Un momento di confronto pensato per genitori, insegnanti ed educatori che desiderano riflettere sul proprio stile educativo e trovare nuove chiavi di lettura per accompagnare la crescita con maggiore consapevolezza.





La serata, dal titolo “L’amore non ha limiti? Regole che educano, confini che proteggono”, a cura della Dott.sa Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare, si terrà Mercoledì 18 febbraio alle 20:45 presso I.C. Marvelli, via Covignano 238, Rimini.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti