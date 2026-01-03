Lanciato un nuovo satellite italiano per l’osservazione della Terra
Rafforzerà la costellazione Cosmo-SkyMed a supporto di ricerca scientifica, sicurezza e difesa
È stato lanciato con successo un nuovo satellite italiano per l’osservazione della Terra, destinato ad ampliare e potenziare la costellazione Cosmo-SkyMed, programma strategico realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Ministero della Difesa.
Il lancio è avvenuto alle 3.09 ora italiana dalla Vandenberg Space Force Base, in California, segnando un ulteriore passo avanti nelle capacità nazionali di monitoraggio del territorio e dell’ambiente.
Il satellite è dotato di un’antenna radar di nuova generazione, in grado di garantire prestazioni avanzate e una maggiore versatilità nell’acquisizione delle immagini, anche in condizioni atmosferiche avverse o di scarsa illuminazione.
“Grazie a queste innovazioni – sottolinea l’Asi – il nuovo satellite potenzia la capacità nazionale di osservazione della Terra, offrendo immagini radar ancora più performanti a supporto della ricerca scientifica, della sicurezza, della difesa e della gestione delle emergenze”.
Con questo lancio, l’Italia consolida il proprio ruolo di primo piano nel settore spaziale e nel campo delle tecnologie satellitari ad alta precisione, fondamentali per affrontare le sfide ambientali e di sicurezza del futuro.