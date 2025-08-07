L'Anm risponde a Meloni: "Nessun disegno contro il governo, i giudici fanno solo il loro dovere"

L'Associazione Nazionale Magistrati replica alle parole della premier: "Non facciamo politica, lavoriamo nel rispetto della Costituzione nonostante insulti e delegittimazioni"

Arriva la ferma replica dell’Associazione Nazionale Magistrati alle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In una nota ufficiale diffusa dalla Giunta esecutiva centrale, i magistrati ribadiscono la propria autonomia e respingono con decisione l’idea di un presunto scontro tra la magistratura e l’esecutivo.

"I magistrati non fanno politica, fanno il loro mestiere ogni giorno – si legge nella nota – nonostante insulti, intimidazioni e una campagna costante di delegittimazione che danneggia i fondamenti stessi del nostro Stato democratico".

L’Anm sottolinea il rispetto assoluto del ruolo istituzionale della magistratura e del suo mandato costituzionale, ribadendo che "non esiste alcun disegno avverso all'esecutivo". Secondo l’associazione, "affermarlo significa non comprendere il funzionamento della separazione dei poteri dello Stato".

La presa di posizione arriva in un momento di rinnovata tensione tra poteri dello Stato, e intende riaffermare il principio di indipendenza della magistratura come garanzia fondamentale dell’equilibrio democratico.