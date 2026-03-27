L'Arca di Noè arriva a Le Befane: un weekend dedicato agli amici a quattro zampe

La trasmissione televisiva in tour anche a Rimini

Dedicato a tutti gli amanti degli animali e in particolar modo degli amici a quattro zampe, Le Befane Shopping Centre di Rimini ospita sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 “L’Arca di Noè in Tour”, evento ispirato all’omonima trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla giornalista del Tg5 Maria Luisa Cocozza.



Il dettaglio del programma al sito www.lebefane.it/2026/03/03/28-e-29-marzo-larca-di-noe-in-tour



Il programma prevede attività informative, momenti di intrattenimento e iniziative di sensibilizzazione dedicate al benessere animale, coinvolgendo associazioni, professionisti e realtà del territorio. Nel pomeriggio di sabato 28 marzo sarà presente Maria Luisa Cocozza, madrina dell’evento.



Tra i momenti più attesi del fine settimana, la Sfilata a 4 zampe, in programma sabato e domenica alle ore 18: una giuria di esperti assegnerà i riconoscimenti nelle categorie Il più bello di razza, Il più bel meticcio, Il più simpatico, Tali e quali e Premio speciale Le Befane. Domenica 29 marzo la sfilata coinvolgerà anche i partecipanti al contest fotografico 'La star sei tu', con l’assegnazione del premio Il più social al vincitore.



Le iscrizioni alla sfilata sono attive tramite WhatsApp al numero 378 303 6705. La conduzione del weekend è affidata a Luca Baraldi, educatore cinofilo, che accompagnerà il pubblico tra le diverse attività in programma.



Numerosi i partner e le associazioni coinvolte nell’evento: Babalù, partner tecnico, che mette a disposizione gadget per i partecipanti e promuove, insieme a ENPA, la campagna nazionale “Proteggilo davvero”, dedicata alla prevenzione dello smarrimento degli animali. Presenti anche Oipa Rimini, Fare Ambiente, il Canile di Rimini e i centri cinofili Cinofilo Lago Riviera, Abbaio Camp e Cinofilandia; la toelettatura Mondo Baffo; educatori come Giovanna Foschi, Natalia Ligi, Anna Mollica; la nutrizionista e comportamentista Erika Cerolini.