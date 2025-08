L'arte scende in strada a San Marino

Il 18° Smiaf celebra il talento e la partecipazione: pubblico protagonista di performance irriverenti e indimenticabili

La 18/a edizione dello Smiaf-San Marino International Arts Festival ha trasformato il centro storico della Repubblica in un palcoscenico a cielo aperto, tra performance di arte di strada, musica, installazioni, laboratori e momenti di partecipazione collettiva. Un festival che ha coniugato sperimentazione e tradizione, talento internazionale e valorizzazione del territorio, e che nonostante l'incertezza meteorologica che ha caratterizzato tutto il weekend, ha permesso di andare in scena a 68 dei 70 eventi previsti.

Sono stati stimati oltre 27.700 visitatori, in crescita rispetto ai circa 22.600 del 2024 (+22,63%). Lo Smiaf 2025 ha acceso riflettori sul valore dell'espressione condivisa, invitando il pubblico non solo a guardare, ma a entrare nel cuore delle esperienze artistiche. E i visitatori hanno risposto entusiasti, decretando il successo di spettacoli come la danza irriverente e contemporanea di Anna Krazy, eseguita su una struttura a fili composta dal pubblico, o le incursioni di teatro fisico di Murmuyo, capace di guidare il pubblico a compiere gesti semplici, comici e oggi in parte dimenticati, come una foto tutti insieme, tra perfetti sconosciuti, in Piazza della Libertà o una gara di passeggini tra le vie del centro.

Un evento che cresce ogni anno grazie anche alla fiducia delle istituzioni, in particolare la Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, che hanno riconosciuto nello Smiaf un laboratorio culturale "capace di raccontare San Marino con un linguaggio fresco, aperto e partecipato".