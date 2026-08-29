Lascia il figlio in auto e va a rapinare una farmacia con pistola giocattolo: arrestato a Rimini

Nei guai un 49enne, indagato anche per altre due rapine a danno di altrettante farmacie

Aveva preso di mira le farmacie di Rimini, ma quando è entrato in azione per rapinare la terza - sarebbe stato il terzo colpo in cinque giorni - è stato bloccato dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini, che stava monitorando i suoi movimenti per coglierlo sul fatto. Ieri (28 agosto) un 49enne di Foggia, residente in Provincia di Forlì, è stato arrestato in flagranza per tentata rapina. Inoltre è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per due rapine avvenute il 24 e il 26 agosto, sempre a danno di due farmacie di Rimini, con un bottino di circa 700 euro.

L'indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, ha ricostruito il modus operandi del 49enne: prima un paio di sopralluoghi, poi entrava in azione con una pistola giocattolo, travisandosi il volto in parte con il cappuccio della felpa. In occasione di una delle prime due rapine, il 49enne aveva lasciato il figlio minore in auto, entrando in azione con la pistola giocattolo.