Lascia l'amante, lei si vendica inviando i video hot alla famiglia

49enne a rischio processo

Una 49enne moldava rischia il processo con l’accusa di revenge porn. Secondo la Procura di Rimini, avrebbe inviato alla moglie e successivamente alla figlia dell’ex amante, un 58enne, foto e video a sfondo sessuale senza il suo consenso. Lo riporta il Corriere Romagna.

La relazione extraconiugale sarebbe terminata per volontà dell’uomo, ma la donna avrebbe reagito diffondendo il materiale e, successivamente, minacciando di mostrarlo anche agli altri familiari.

Dopo la denuncia della vittima sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Rimini. Il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio: la vicenda sarà ora esaminata dal Gup Raffaele Deflorio.

La 49enne, difesa dall’avvocato Eleonora Merati, ha negato ogni accusa.