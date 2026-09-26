Persona investita sui binari tra Riccione e Cattolica, traffico ferroviario sospeso sulla linea

La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7

Alle 7 di questa mattina una persona è stata investita sui binari all'altezza di via Marsala a Riccione da un treno merci diretto a Sud. La circolazione risulta sospesa tra Riccione e Cattolica. Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta probabilmente di un gesto volontario.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare forti ritardi, mentre i Regionali possono subire anche limitazioni di percorso o cancellazioni. Tra gli Alta Velocità fermi figurano il Frecciarossa 9802 Pescara-Milano Centrale, il Frecciarossa 8806 Pescara-Milano Centrale, il Frecciargento 8851 Ravenna-Roma Termini e il Frecciarossa 8804 Ancona-Milano Centrale. Lo riporta Corriere Romagna.