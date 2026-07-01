Lasciato nell'auto rovente: salvo un cagnolino, indagata la donna che lo aveva in custodia

Soccorso in extremis: cane salvato da un'auto "forno" a Marina Centro

Un cane di piccola taglia è stato soccorso ieri mattina a Marina Centro, dopo essere stato lasciato chiuso all'interno di un'auto parcheggiata sotto il sole in un'area vicino a piazzale Fellini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Rimini e gli operatori del canile comunale Stefano Cerni, allertati da alcuni cittadini che avevano notato l'animale in evidente difficoltà.

L'intervento è avvenuto tra le 10.30 e le 11. Il cane si trovava nell'abitacolo con i finestrini abbassati solo di pochi centimetri. Gli agenti, constatato che il veicolo non era chiuso a chiave, hanno aperto l'auto, portando l'animale all'ombra e facendolo bere. Le sue condizioni di salute sono state giudicate buone e non è stato necessario ricorrere a ulteriori cure.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire alla proprietaria del cane, che lo aveva affidato a una conoscente. Sarebbe stata quest'ultima ad allontanarsi per raggiungere la spiaggia, lasciando l'animale nell'auto. La donna è stata rintracciata e identificata intorno a mezzogiorno.

La Polizia locale sta completando gli accertamenti e, al termine delle verifiche, procederà con il deferimento all'autorità giudiziaria delle persone ritenute coinvolte per l'ipotesi di maltrattamento di animali. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.