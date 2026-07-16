“L’Ascoltastorie” protagonista delle Serate al Colle di Rimini

Giovedì 16 luglio nel giardino di via Covignano lo spettacolo con racconti, musica e testimonianze di vita

Terzo appuntamento sul colle più alto della città per la Rassegna “Serate al Colle”.

Giovedì 16 luglio alle 21 nel giardino di via Covignano 265 a Rimini in scena lo spettacolo “L’Ascoltastorie”.

Le storie fanno bene a chi le ascolta.

Soprattutto se l’Ascoltastorie è un uomo come tutti gli altri, con le sue fragilità e i suoi difetti, ma come diacono ha deciso di spendersi al servizio dei più deboli, e mentre assiste i malati regala il suo ascolto, accogliendo i loro ricordi, i loro dubbi, ma anche le gioie vissute e le sofferenze.

E in mezzo al dolore sa scorgere la presenza del bene, a volte evidente, a volte visibile solo in filigrana, con gli occhi della fede. Così gli incontri che vive diventano, grazie alla sua penna garbata e ricca di umanità, storie che fanno riflettere e suscitano tante emozioni, che la passione musicale di un gruppo di amici sa evocare in modo vivace.

Valentina Valenzuela (in foto), musicista polistrumentista e cantante, impreziosirà con la sua arte la serata durante la quale letture e musiche si alterneranno per celebrare la vita che vince sulla morte.

La rassegna delle “Serate al Colle” è promossa dall'Associazione Roveto Ardente aps con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, della Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”, del Servizio Diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, del Cinema Tiberio, di Notorius Rimini Cineclub aps e del Cartoon Club.

L'ingresso è gratuito.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nel teatro interno del Seminario.