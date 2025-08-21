L’assemblea di Mediobanca boccia l’Ops su Banca Generali

Nagel accusa i soci: “Hanno agito in conflitto di interesse”

L’assemblea di Mediobanca ha respinto l’Offerta pubblica di scambio (Ops) su Banca Generali, l’operazione difensiva messa in campo dall’amministratore delegato Alberto Nagel per contrastare l’avanzata di Monte dei Paschi di Siena. Il risultato segna una netta sconfitta per Nagel, che non è riuscito a ottenere il sostegno della maggioranza dei soci.

Con il voto contrario, Mediobanca ha annunciato ufficialmente la decadenza dell’offerta, ponendo fine a un progetto che avrebbe avuto forte valenza strategica. “Si è trattato di un’opportunità mancata – ha dichiarato Nagel –. Il voto è stato determinato in particolare da azionisti che, anche nel corso dell’attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello legato ad altre situazioni e asset italiani a quello degli azionisti di Mediobanca”.

La decisione ha avuto immediate ripercussioni in Borsa: le azioni di Generali hanno chiuso in netto calo, cedendo il 2,86%, penalizzate dallo stop a un’operazione che avrebbe potuto ridefinire gli equilibri nel settore finanziario italiano.