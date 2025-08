L'Associazione Giovani Avvocati di Rimini ha la prima presidente donna: Francesca Burbuglini

Vicepresidente è Greta Testa: ecco come cambia il direttivo

La sezione di Rimini dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) ha ufficialmente presentato il nuovo Direttivo, eletto al termine dell’assemblea straordinaria tenutasi nei giorni scorsi presso la sede dell’Ordine degli Avvocati. Il nuovo gruppo dirigente, si legge in una nota, "si prepara ad affrontare il mandato con una visione chiara: rafforzare il ruolo dei giovani avvocati nel contesto locale e nazionale, promuovere la formazione continua e valorizzare il confronto tra professionisti in un momento storico che richiede dinamismo, competenza e coesione".



A guidare la Sezione sarà Francesca Burbuglini, primo Presidente Donna dell’Aiga di Rimini, eletta all’unanimità e nota per il suo impegno nell’associazionismo forense e per la sua esperienza maturata negli anni in ambito civile. La vicepresidente sarà Greta Testa, Cristina Astolfi la segretaria, il tesoriere Efrem Ceccaroli. Infine il direttivo è completato dall'avvocata Gaetana Lucente.



"Ringrazio i colleghi per la fiducia accordata. Intendiamo essere una voce attiva per i giovani professionisti, offrendo non solo formazione e aggiornamento, ma anche spazi di confronto sulle sfide che la nostra categoria affronta quotidianamente", le parole della neo presidente, che aggiunge: "L’Aiga deve essere un punto di riferimento, non solo per chi muove i primi passi nella professione, ma anche per chi desidera contribuire attivamente al futuro dell’avvocatura non dimenticando il dialogo fra le altre associazioni giovanili fermamente convinta che la cooperazioni fra i professionisti di diversi settori sia determinante e costruttiva”.