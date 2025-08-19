"Last Film Show" a San Clemente: cinema gratuito in piazza Mazzini

Il film di Pan Nalin racconta l’avventura di un giovane appassionato di cinema

Terza serata a San Clemente in piazza Mazzini in compagnia del cinema di qualità grazie al contributo del Comune e di Giannetti Group, Viola Italian Premium Beer e Isolcasa, con l’organizzazione artistica e tecnica curata da Paolo Pagliarani, attivo da anni in campo cinematografico tra la programmazione del Cinema Tiberio e la realizzazione di eventi cinematografici nel territorio.

Mercoledì 20 agosto è in programma Last Film Show di Pan Nalin, la storia di un bambino indiano di nove anni innamorato del cinema e delle sue magiche suggestioni che riesce ad intrufolarsi in una cabina di proiezione grazie al patto con un proiezionista e scopre i segreti della settima arte.

Inizio proiezione alle ore 21.15, ingresso gratuito.