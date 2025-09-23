Latina: 15enne trovato senza vita, Indagini a 360 gradi

La Procura di Cassino attende l’autopsia per chiarire le cause della morte

Si allargano le indagini sulla morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 15 anni trovato senza vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La Procura di Cassino, guidata dal procuratore capo Carlo Fucci, sta passando al vaglio ogni aspetto della vita del giovane per cercare di comprendere le ragioni del gesto estremo.

Non solo la scuola frequentata dal ragazzo, ma anche le amicizie, gli hobby, i corsi musicali e i rapporti familiari sono oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti. «Nulla viene escluso — spiega Fucci — vogliamo ottenere una visione il più possibile completa e nitida della situazione».

Le prime evidenze raccolte farebbero pensare a un suicidio, ma gli investigatori attendono la relazione del medico legale prima di trarre conclusioni definitive. L’autopsia, infatti, sarà determinante per stabilire con certezza le cause della morte del quindicenne.