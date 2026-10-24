RICERCATO DA 11 ANNI Latitante irreperibile dal 2015: la Squadra Mobile di Rimini lo arresta in Spagna

L'arresto è il risultato di un'articolata e incessante attività di ricerca internazionale, che ha permesso di scoprire il cambio delle generalità del ricercato e di ricostruirne l'identità

Hanno seguito le sue tracce fino in Spagna e dopo 7 anni l'hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di cattura del Tribunale di Rimini. E' stato fermato a Madrid un cittadino albanese di 34 anni ricercato per traffico di droga. L'operazione è frutto della collaborazione tra la Squadra Mobile di Rimini, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nell'ambito del progetto Wanted finalizzato alla ricerca dei latitanti anche all'estero. Il 34enne era ricercato per l'esecuzione di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti. Arrestato dalla polizia spagnola due giorni fa, il 22 ottobre, durante un controllo di frontiera presso l'aeroporto di Madrid-Barajas, sarà consegnato alle autorità italiane. L'arresto è il risultato di un'articolata e incessante attività di ricerca internazionale, che ha permesso di scoprire il cambio delle generalità del ricercato e di ricostruirne l'identità, con l'acquisizione anche di un nuovo passaporto albanese, individuando gli elementi utili a orientare le ricerche oltre i confini nazionali. L'uomo era emerso nell'ambito dell'indagine antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Rimini, culminata nell'operazione denominata "Moon Light", contro lo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti, cocaina e hashish. Il 10 ottobre 2012, durante l'esecuzione delle misure cautelari, l'uomo era stato arrestato insieme ad altre 10 persone. In quella circostanza era stato trovato in possesso di circa 1 kg di eroina. A seguito dei procedimenti giudiziari, nei suoi confronti era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il 19 febbraio 2019, il provvedimento di cattura, che aveva determinato la pena residua da espiare in 6 anni, 10 mesi e 8 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 64.000 euro. Il 34enne risultava irreperibile dal 2015.