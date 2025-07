L'aumento degli strumenti per il gioco responsabile nelle piattaforme online italiane

Le scommesse online crescono, così come i rischi: ADM introduce strumenti per aiutare i giocatori a gestire il gioco responsabilmente.

I dati riguardanti le scommesse su portali online crescono di anno in anno e con loro anche i giocatori a rischio dipendenza. Per questo motivo, ADM ha introdotto sempre più strumenti di controllo e gestione per aiutare i giocatori a trattare il gioco come tale.

Gli operatori sono obbligati dall’Agenzia ad implementare alcune misure per la tutela del benessere psicologico degli utenti, se non vogliono vedersi ritirata la licenza. Considerando il costo di 7 milioni, è un rischio che casinò e bookmaker online non vogliono prendersi.

Gli strumenti per il gioco responsabile sono accessibili solitamente nell’omonima sezione del casinò, previo il login con il proprio account. Altri strumenti invece, sono implementati in posizioni strategiche.

Normative Italiane e Ruolo di ADM

Anche come indicato dalle linee guida EU, l’ex AAMS (oggi ADM), ha imposto regole stringenti e varato diverse normative in materia di gioco responsabile.

Dal 2018 è presente il Registro Unico degli Autoesclusi (RUA), dove qualsiasi cittadino che voglia non poter più accedere ai siti di gioco italiani può iscriversi tramite SPID.

ADM ha inoltre promesso di rinnovare il mondo delle scommesse online in Italia, come si legge nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

L’obiettivo principale per ciò che riguarda il responsible gambling è l’introduzione dell’intelligenza artificiale a scopo analitico. Lo scopo sarebbe quello di monitorare le attività dei giocatori in tempo reale, riconoscendo i comportamenti a rischio e segnalandoli tempestivamente.

Strumenti Principali in Uso Oggi

I siti di scommesse hanno degli obblighi precisi come per esempio quello di far impostare un limite massimo di deposito – che può essere per il giorno, per la settimana o il mese – ma sono anche liberi di introdurre i sistemi di tutela che ritengono adatti.

Ad oggi, ecco quali sono gli strumenti più comuni e frequenti nei casinò e bookmaker online:

Limiti di puntata e limiti di perdita.

Oltre ai limiti sul deposito, i giocatori su alcuni portali possono impostare una puntata massima per non farsi prendere da momenti di frenesia oppure un limite di perdite. Questo è utile a tenere il controllo delle finanze, soprattutto su periodi più lunghi.

Autoesclusione temporanea o permanente.

Come accennato in precedenza, avete la possibilità di autoescludervi in qualsiasi momento, anche direttamente dal sito in cui state giocando. Potete scegliere se effettuare l’operazione solo sulla piattaforma su cui state scommettendo o se estendere il ban a tutti i siti ADM. Il periodo di autoesclusione può durare 30, 60, 90 giorni oppure per sempre.

Time out brevi.

Alcuni siti permettono di programmare periodi più brevi di blocco del conto, per aiutare i giocatori ad assicurarsi del tempo di qualità quando non scommettono.

Blocco di un gioco specifico.

I siti italiani che garantiscono i migliori bonus scommesse danno talvolta la possibilità di bloccare sul proprio account un gioco specifico. Questa funzione è utile ai giocatori che hanno un problema con uno o più software specifici, ma non in generale.

Storico transazioni e scommesse.

Tutti i siti ADM sono obbligati a fornire ai giocatori l’accesso allo storico delle transazioni in entrata ed uscita dal conto, così come quello delle scommesse effettuate.

Efficacia degli Strumenti di Gioco Responsabile

Non ci sono studi accessibili al pubblico che dimostrino che le misure siano di aiuto per i giocatori. Sicuramente la possibilità di autoescludersi limita di molto i giocatori compulsivi che arrivano a fare quella scelta, ma non è abbastanza.

Esistono una miriade di siti offshore illegali non controllati da ADM che non vedono l’ora di veder arrivare un ludopatico e faranno il possibile per convincerlo a continuare a scommettere.

La verità è che l’unico strumento efficace si chiama prevenzione: non esiste un metodo online che faccia guarire i malati di ludopatia.

Per questo motivo spesso e volentieri l’unica chance di smettere che hanno i giocatori che sviluppano una dipendenza è quella di unire l’autoesclusione alla terapia con del personale specializzato.