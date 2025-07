Lavoravano nella cucina dell'albergo con documenti falsi: due donne arrestate a Rimini

Le due donne, fermate dalla Polizia di Frontiera in due alberghi di Rimini, avevano esibito documenti romeni risultati falsi

Martedì (1° luglio) la Polizia di Frontiera ha arrestato due donne durante un controllo ad altrettante strutture alberghiere di Rimini, gestite dalla stessa società. Le due, collaboratrici impegnate in cucina, hanno esibito documenti di identità rumeni che però sono risultati falsi. L'arresto è scattato per le ipotesi di reato di possesso di documentazione falsi e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale; è stato convalidato questa mattina (mercoledì 2 luglio) e le due donne, poste in stato di libertà, sono state messe a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'espulsione dall'Italia. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del personale della Divisione Amministrativa della Polizia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri per accertare eventuali ulteriori irregolarità amministrative a carico degli alberghi in cui lavoravano le due donne.