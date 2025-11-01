Lavori a Sant'Agata Feltria per potenziare la rete di copertura cellulare
Proseguono i lavori del progetto CellMon per garantire la copertura cellulare nelle aree montane in divario digitale
A cura di Redazione
01 novembre 2025 12:55
Proseguono i lavori del progetto CellMon per garantire la copertura cellulare nelle aree montane in divario digitale: realizzati 42 tralicci, di cui 37 già attivi con i servizi degli operatori cellulari. Tra i siti interessati dai lavori, che inizieranno a breve, c'è anche Sant'Agata Feltria. L'analisi del traffico fornita da Lepida, che garantisce gratuitamente la connettività agli operatori cellulari, mostra picchi giornalieri estivi superiori a 1,4 Gbps. Un dato che testimonia l'elevato utilizzo delle infrastrutture anche in aree a bassa densità abitativa.