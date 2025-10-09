Lavori acquedotto a Santarcangelo, arriva il senso unico alternato sulla Provinciale Uso

Nel tratto compreso tra il civico 1.848 di via dell’Uso e il confine con il Comune di Poggio Torriana, fino al 24 novembre

I lavori di Hera sull’acquedotto di Santarcangelo proseguono in via Provinciale Uso: dopo via Gavine, infatti, la Sp13 sarà interessata dalla realizzazione di uno scavo longitudinale per la posa della linea idrica finalizzata al miglioramento della rete tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14.

Come stabilito dall’ordinanza emanata dalla Provincia di Rimini, nel tratto compreso tra il civico 1.848 di via dell’Uso e il confine con il Comune di Poggio Torriana sarà necessario il restringimento della carreggiata stradale: dall’avvio dei lavori – previsto per la prossima settimana – fino al 24 novembre, in orario diurno nei giorni feriali, sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri nei segmenti stradali progressivamente interessati dall’intervento.

L’intervento, approvato dalla Giunta Comunale lo scorso maggio, è finalizzato al miglioramento della rete idrica tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14, per potenziare la distribuzione dell'acqua in città: progettato e realizzato dal Gruppo Hera, il progetto è stato interamente finanziato dal Pnrr per 400mila euro.

L'intervento ha due obiettivi strategici: da un lato, consentirà il completamento della distrettualizzazione della rete idrica di Santarcangelo, ovvero la sua suddivisione in aree più ridotte per migliorare la gestione e la manutenzione, un obiettivo prioritario del PNRR. Dall'altro, permetterà il caricamento ottimale del serbatoio Case Nuove, in piena sinergia con gli interventi già in fase di completamento per la riorganizzazione del sistema acquedottistico e la messa a regime del serbatoio Cappuccini.

I lavori prevedono la costruzione di una nuova condotta dell'acqua lunga circa 900 metri. Questa nuova tubazione prenderà il posto di quella vecchia lungo via Gavine e via dell’Uso e ne affiancherà un'altra già esistente in via Case Nuove. L'implementazione di questa nuova condotta è fondamentale per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza della distrettualizzazione della rete idrica nel territorio comunale di Santarcangelo, contribuendo significativamente alla riduzione delle perdite e a una gestione più razionale e sostenibile della risorsa idrica.