Lavori per la condotta del gas, chiusura temporanea di un tratto di Via Grotta a Misano

La chiusura riguarda il tratto tra via Rosselli e via Marecchia, dalle 7 di lunedì 29 settembre fino a martedì 30 settembre

Per consentire gli allacci della nuova condotta del gas lungo il tratto di Via Grotta, oggetto dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile, a Misano a partire dalle ore 7:00 di lunedì 29 settembre e fino al termine di lavori, previsti nella giornata di martedì, sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra via Rosselli e via Marecchia. Il transito dei veicoli verrà dirottato su via Agina e Via Del Carro, fatta eccezione per i residenti di Via Rosselli e della zona di Ca’ Meli che potranno accedere da Via Grotta, lato Statale 16.