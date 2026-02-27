Lavori conclusi in anticipo, riapre il sottopasso Savonarola a Rimini

Chiuso il cantiere Hera aperto da circa un mese

Questa mattina (venerdì 27 febbraio) il Gruppo Hera ha concluso gli interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola che avevano richiesto la chiusura al traffico di un tratto di via Destra del Porto, compreso tra il ponte della ferrovia e il ponte della Resistenza, e di via Savonarola, con deviazioni segnalate nelle vie limitrofe. Oggi pertanto, con un giorno di anticipo sul cronoprogramma dei lavori, la viabilità viene ripristinata.

Gli interventi che hanno interessato per un mese l’area di Marina Centro a Rimini hanno avuto l’obiettivo, spiegano da palazzo Garampi, "di garantire un servizio idrico sempre più efficiente, ridurre le perdite di rete e mettere in sicurezza la viabilità cittadina durante fenomeni atmosferici intensi".

In particolare, i lavori, interamente progettati ed eseguiti dalla Multiutility, si sono resi necessari per rinnovare le condotte in via Destra del Porto e via Rodi dove, grazie all'installazione di una nuova valvola regolatrice di ultima generazione, viene garantita una gestione automatizzata e intelligente delle pressioni. Questo permetterà di prevenire a monte il rischio di rotture, eliminare le dispersioni idriche e ottimizzare la fornitura d'acqua, rendendola costante. Parallelamente, si è intervenuti per la messa in sicurezza del sottopasso Savonarola, tassello fondamentale per la viabilità cittadina, attraverso la sostituzione delle vecchie griglie con sistemi di drenaggio ad alta capacità.