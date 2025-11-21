Lavori Hera a Riccione, chiuso tratto di viale Sardegna all'incrocio con la Statale 16

Il cantiere entra nel vivo lunedì 24 novembre

Hera aprirà un cantiere in zona di viale Sardegna, in prossimità dell’incrocio con la Statale 16 Adriatica, al fine di sostituire la "camera" di riduzione di pressione dell'acquedotto con una struttura nuova e più performante. I lavori, già iniziati da circa una settimana con le prime operazioni preparatorie, entrano ora nella fase cruciale che richiederà una completa modifica alla circolazione veicolare. A partire da lunedì 24 novembre, sarà infatti necessario procedere alla chiusura al traffico del tratto di viale Sardegna compreso tra viale Nuoro e la Statale 16.

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova camera di riduzione, che in pratica consiste in una grande vasca che verrà installata al di sotto del manto stradale al posto di quella esistente. Questa struttura è fondamentale per regolare in modo ottimale la pressione dell'acqua nella rete di distribuzione. Oltre all'installazione della camera stessa, i tecnici di Hera dovranno operare per la modifica e la connessione di tutte le tubature principali. Sono inoltre previsti interventi ai sottoservizi di acquedotto e gasdotto.

La durata stimata di questa fase più impattante, che richiede la chiusura stradale, è di massimo trenta giorni. Durante questo periodo, la viabilità nella zona sarà opportunamente deviata per minimizzare i disagi, sebbene si raccomandi la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea. In particolare, per chi proviene da viale Caprera e viale Cagliari, sarà consentito il transito in viale Sardegna solamente in direzione monte. Si precisa che non sarà in alcun caso possibile percorrere viale Sardegna oltre l'intersezione con viale Nuoro.