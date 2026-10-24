Lavori in A14, chiusura per una notte del casello di Rimini Nord e Cesena Nord
Chiusura nella notte tra martedì e mercoledì
A cura di Grazia Antonioli
24 ottobre 2026 12:40
Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone;
-sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata in entrambe le direzioni, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Forlì;
verso Ancona: Cesena