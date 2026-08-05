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Lavori stazione di Cattolica, disagi per i tassisti: "Manca corsia preferenziale: problema per anziani e fragli"

"I disagi si verificano oggi, ed è oggi che servono soluzioni operative, non risposte burocratiche", rileva Cna Taxi

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
05 agosto 2026 13:30
Lavori stazione di Cattolica, disagi per i tassisti: "Manca corsia preferenziale: problema per anziani e fragli" - Taxi REPERTORIO
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Cattolica
Attualità
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"L'avanzamento dei lavori di riqualificazione alla Stazione Ferroviaria di Cattolica sta creando pesanti ripercussioni sulla viabilità proprio nel mese di massimo picco turistico". A lanciare l'allarme è Davide Protti, presidente Taxi di Cna Rimini e presidente della coop Taxi Cattolica.

"Con il layout provvisorio del cantiere, i taxi si trovano riposizionati lungo via Cavour e senza una corsia preferenziale per rientrare velocemente in servizio dopo lo scarico dei passeggeri - argomenta Protti - e questa situazione rischia di paralizzare la mobilità dell'intero quadrante e penalizza fortemente le categorie più fragili, persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini, costrette a percorsi complessi per raggiungere i binari. Di fronte alle richieste temporanee e d'urgenza presentate da Cna per garantire l'accessibilità durante il mese di agosto, la scelta dell’amministrazione di rinviare ogni modifica a cantiere ultimato rischia di scaricare su turisti, cittadini e operatori il peso dei disagi logistici nel momento peggiore dell'anno". 

"Siamo perfettamente consci che la riqualificazione della stazione sia un intervento necessario e fondamentale per la valorizzazione di uno dei principali accessi alla città - prosegue Protti - tuttavia, la posizione espressa in risposta alle nostre sollecitazioni rischia di paralizzare lo snodo di Cattolica nel momento di massimo afflusso turistico dell'anno. Agosto è adesso: anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini non possono attendere la fine dei cantieri per avere un accesso dignitoso ai binari o un servizio taxi tempestivo. I disagi si verificano oggi, ed è oggi che servono soluzioni operative, non risposte burocratiche".

Cna prende atto dell'apertura formale a spostare gli stalli taxi da via Cavour al piazzale dell'Autostazione ("un'esigenza che sosteniamo da tempo per alleggerire il carico di traffico sul quartiere e migliorare il servizio"), ma chiede che sia fatto con una visione generale della viabilità in quest’area, fortemente trasformata dai lavori e che "ha necessità di una differente organizzazione generale". 

In merito alla fluidità del traffico, Cna registra con soddisfazione "l'impegno a intensificare i controlli della Polizia Locale nelle fasce critiche della giornata in corrispondenza dei principali arrivi dei treni, perché un vigile nei momenti di picco fa la differenza tra una mobilità ordinata e il caos selvaggio". 

"I tassisti di Cattolica stanno facendo la propria parte con responsabilità e spirito di sacrificio di fronte a un cantiere impattante. Il Comune tuteli l'utenza fragile e la qualità dell'accoglienza turistica in questo periodo di forte pressione turistica in questa zona della città", chiosa Protti.

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