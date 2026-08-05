Lavori stazione di Cattolica, disagi per i tassisti: "Manca corsia preferenziale: problema per anziani e fragli"

"I disagi si verificano oggi, ed è oggi che servono soluzioni operative, non risposte burocratiche", rileva Cna Taxi

"L'avanzamento dei lavori di riqualificazione alla Stazione Ferroviaria di Cattolica sta creando pesanti ripercussioni sulla viabilità proprio nel mese di massimo picco turistico". A lanciare l'allarme è Davide Protti, presidente Taxi di Cna Rimini e presidente della coop Taxi Cattolica.

"Con il layout provvisorio del cantiere, i taxi si trovano riposizionati lungo via Cavour e senza una corsia preferenziale per rientrare velocemente in servizio dopo lo scarico dei passeggeri - argomenta Protti - e questa situazione rischia di paralizzare la mobilità dell'intero quadrante e penalizza fortemente le categorie più fragili, persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini, costrette a percorsi complessi per raggiungere i binari. Di fronte alle richieste temporanee e d'urgenza presentate da Cna per garantire l'accessibilità durante il mese di agosto, la scelta dell’amministrazione di rinviare ogni modifica a cantiere ultimato rischia di scaricare su turisti, cittadini e operatori il peso dei disagi logistici nel momento peggiore dell'anno".

"Siamo perfettamente consci che la riqualificazione della stazione sia un intervento necessario e fondamentale per la valorizzazione di uno dei principali accessi alla città - prosegue Protti - tuttavia, la posizione espressa in risposta alle nostre sollecitazioni rischia di paralizzare lo snodo di Cattolica nel momento di massimo afflusso turistico dell'anno. Agosto è adesso: anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini non possono attendere la fine dei cantieri per avere un accesso dignitoso ai binari o un servizio taxi tempestivo. I disagi si verificano oggi, ed è oggi che servono soluzioni operative, non risposte burocratiche".

Cna prende atto dell'apertura formale a spostare gli stalli taxi da via Cavour al piazzale dell'Autostazione ("un'esigenza che sosteniamo da tempo per alleggerire il carico di traffico sul quartiere e migliorare il servizio"), ma chiede che sia fatto con una visione generale della viabilità in quest’area, fortemente trasformata dai lavori e che "ha necessità di una differente organizzazione generale".

In merito alla fluidità del traffico, Cna registra con soddisfazione "l'impegno a intensificare i controlli della Polizia Locale nelle fasce critiche della giornata in corrispondenza dei principali arrivi dei treni, perché un vigile nei momenti di picco fa la differenza tra una mobilità ordinata e il caos selvaggio".

"I tassisti di Cattolica stanno facendo la propria parte con responsabilità e spirito di sacrificio di fronte a un cantiere impattante. Il Comune tuteli l'utenza fragile e la qualità dell'accoglienza turistica in questo periodo di forte pressione turistica in questa zona della città", chiosa Protti.