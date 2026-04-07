Lavoro, boom di assunzioni nel Riminese: traina il turismo nel secondo trimestre 2026

Volano i contratti stagionali, ma un'impresa su tre non trova personale

Segnali molto positivi dal mercato del lavoro locale: nel secondo trimestre 2026 sono 26.570 le assunzioni previste in provincia di Rimini, su un totale di 42.790 ingressi stimati tra Rimini e Forlì-Cesena, secondo i dati della Camera di commercio della Romagna.

Ad aprile, con l’avvio della stagione turistica e le festività pasquali, si registra un’accelerazione significativa: 6.810 ingressi previsti solo nel Riminese, quasi il doppio rispetto a marzo.

A trainare l’occupazione è ancora una volta il comparto turistico: alloggio, ristorazione e turismo concentrano oltre metà delle assunzioni (4.040), seguiti da commercio, servizi alla persona e attività di supporto alle imprese.

Il tessuto economico locale si conferma fortemente orientato ai servizi (89% delle entrate) e alle piccole imprese: l’83% delle assunzioni riguarda realtà con meno di 50 dipendenti. Dominano i contratti a termine (86%), tipici della stagionalità.

Non mancano però le criticità: nel 33% dei casi le imprese faticano a trovare personale, mentre cresce l’attenzione verso giovani under 30 (24% delle assunzioni) e lavoratori stranieri (30%).

Intanto il tema delle competenze sarà al centro del convegno in programma il 5 maggio a Palazzo del Turismo: l’incontro “Il futuro del lavoro tra upskilling e reskilling” analizzerà come innovazione e formazione siano sempre più decisive per la competitività del territorio.