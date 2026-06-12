Lavoro, oltre 34mila assunzioni previste tra Rimini e Romagna nell’estate 2026

Camera di commercio: turismo e servizi trainano la domanda, ma resta difficile reperire personale qualificato

Secondo le previsioni della Camera di commercio della Romagna, tra giugno e agosto 2026 le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini programmeranno 34.640 ingressi occupazionali.

Nel solo mese di giugno sono attese 17.630 assunzioni, di cui 11.470 a Rimini e 6.160 a Forlì-Cesena, pari a una quota rilevante del dato regionale e nazionale.

In provincia di Rimini, nel trimestre estivo, le entrate previste sono 20.450, concentrate soprattutto nei servizi e in particolare nel turismo, con 7.050 nuovi inserimenti stimati nel settore alloggio e ristorazione.

Le assunzioni riguardano in larga parte piccole imprese e contratti a tempo determinato, che rappresentano circa il 78% delle forme previste.

Cresce anche la domanda di giovani e personale straniero, con una quota significativa di assunzioni destinate agli under 30 e lavoratori immigrati.

Resta però una forte difficoltà nel reperimento dei profili richiesti, che riguarda circa un terzo delle posizioni aperte, soprattutto per mancanza di competenze adeguate.