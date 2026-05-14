L'azienda riconosce l'errore: "Via l'immagine di San Leo dalle confezioni del pollo"

La comunicazione alla Direzione regionale dei musei Emilia Romagna, interpellata dal comitato Per la Valmarecchia

Stop alle confezioni di pollo del marchio Guidi con l'immagine della Fortezza e la scritta San Leo. È stata la ditta, dopo aver presentato formali scuse, ad annunciarlo alla Direzione regionale musei Emilia-Romagna, interpellata dal comitato Per la Valmarecchia. Le confezioni, commercializzate un mese fa, raffiguravano appunto la Fortezza di San Leo, un monumento, la cui riproduzione è regolata da linee guida specifiche del Ministero della Cultura (da cui dipende la Direzione regionale dei musei, tra le cose). In precedenza, il comitato aveva avuto contatto diretto, tramite Pec, con l'azienda Guidi, chiedendo se l'uso del nome San Leo fosse stato oggetto di accordi, autorizzazioni e o intese con enti pubblici o soggetti privati. L'azienda replicò che l'utilizzo si collocasse "in un progetto comunicativo dell'identità dell'Azienda che, da sempre, si caratterizza per un forte legame con il proprio territorio d'origine, la Romagna” . Inoltre nella confezione, in etichetta, era riportata la precisazione: "L'immagine non ritrae il comune/luogo specifico di allevamento e produzione del prodotto”.