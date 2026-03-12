Lda e Aka7even alle Befane di Rimini: a disposizione dei fan per autografi e foto

Appuntamento sabato 11 aprile alle 17

Dopo che sul palco del Centro commerciale si sono alternati nel corso degli anni per concerti, firmacopie e meet & greet artisti come Charlotte M., Ascanio e Cricca (2023), Petit (2024), Antonia e TrigNO (2025), sabato 11 aprile 2026 alle 17.00 sarà la volta di Lda e Aka7even che incontreranno il pubblico delle Befane per firmacopie e foto in occasione della pubblicazione dell'album "Poesie clandestine".



Per accedere al palco è necessario scaricare il coupon disponibile alla pagina www.lebefane.it/befancard. Il coupon consente di entrare nell’area dedicata all’incontro con gli artisti, scattare una foto e ottenere l’autografo. Per partecipare è inoltre necessario presentare, insieme al coupon, una copia del CD da far firmare agli artisti.



Lda, nome d’arte di Luca D’Alessio, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al talent televisivo Amici, dove ha messo in evidenza uno stile che unisce pop contemporaneo e sonorità urban. Aka7even, cantante e produttore tra i protagonisti più riconoscibili della nuova scena pop italiana, ha costruito negli ultimi anni un percorso musicale che mescola melodia, elettronica e influenze internazionali, conquistando una forte popolarità tra il pubblico più giovane.