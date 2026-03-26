Le auto Turismo debuttano a Misano: il World Tour passa dal circuito Simoncelli

A maggio un altro appuntamento di prestigio in Riviera

Un altro appuntamento di prestigio si aggiunge al calendario 2026 del Misano World Circuit: dall’8 al 10 maggio, contestualmente all’Aci Misano Racing Weekend, andrà in scena la gara inaugurale del Kumho Fia Tcr World Tour.

Per la prima volta il “Marco Simoncelli” ospiterà una serie di vetture turismo mondiale. Il circuito è ben noto agli appassionati di vetture turismo, essendo una sede abituale del Tcr Italy e avendo ospitato la scorsa stagione una tappa del Tcr Europe. Tuttavia, l’appuntamento 2026 rappresenterà una pietra miliare, poiché il Kumho Fia Tcr World Tour farà il suo attesissimo debutto nel tracciato della Motor Valley.

“Siamo lieti di aggiungere Misano alla lista di sedi iconiche che ospiteranno il Kumho Fia Tcr World Tour 2026 – ha spiegato il Presidente del Wsc, Marcello Lotti -. Con il suo layout e le sue strutture all'avanguardia, questo circuito è sempre stato uno dei migliori per mostrare l'emozionante spettacolo delle corse di auto turismo. Allo stesso tempo, offre a piloti e fan l'opportunità di vivere il fascino di una delle Regioni più belle d'Italia, combinando il motorsport di livello mondiale con l'atmosfera unica della Riviera Adriatica. Desideriamo ringraziare Aci Sport e il suo neoeletto Presidente per aver accolto il Kumho Fia Tcr World Tour. Siamo certi che l'evento offrirà molte gare emozionanti e non vediamo l'ora di continuare la nostra amichevole collaborazione in futuro.”

“Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta la prova d’apertura del Kumho Fia TcrWorld Tour a Misano World Circuit – le parole del Managing Director del Misano World Circuit, Andrea Albani -. È un’altra pietra preziosa che si aggiunge al nostro calendario sportivo 2026 e che si inserisce nel tradizionale appuntamento dell’Aci Misano Racing Weekend. Sarà un weekend di spettacolo per tutti gli amanti delle serie per vetture turismo e darà il via ad un’estate di appuntamenti internazionali di prestigio nel nostro circuito”.