Altarimini

Le carezze agli alunni non sono reato: professore riminese assolto anche in Appello

Cade l’accusa di molestie: decisive le "testimonianze contraddittorie"

A cura di Redazione
04 settembre 2025 06:33
Le carezze agli alunni non sono reato: professore riminese assolto anche in Appello -
Cronaca
Condividi

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione per il professore riminese in pensione dell’Istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia, accusato da nove ex allieve di molestie durante l’anno scolastico 2018-2019.

I giudici hanno ritenuto le testimonianze contraddittorie e prive di elementi concreti: emersi solo contatti fisici abituali, come massaggi a spalle e collo, giudicati inopportuni ma non penalmente rilevanti.

Secondo la sentenza, le accuse potrebbero essere state influenzate da voci e malintesi. Cade così anche in secondo grado l’impianto accusatorio: il docente resta assolto “perché il fatto non sussiste”.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini