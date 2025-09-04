Le carezze agli alunni non sono reato: professore riminese assolto anche in Appello

Cade l’accusa di molestie: decisive le "testimonianze contraddittorie"

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione per il professore riminese in pensione dell’Istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia, accusato da nove ex allieve di molestie durante l’anno scolastico 2018-2019.

I giudici hanno ritenuto le testimonianze contraddittorie e prive di elementi concreti: emersi solo contatti fisici abituali, come massaggi a spalle e collo, giudicati inopportuni ma non penalmente rilevanti.

Secondo la sentenza, le accuse potrebbero essere state influenzate da voci e malintesi. Cade così anche in secondo grado l’impianto accusatorio: il docente resta assolto “perché il fatto non sussiste”.