Le carezze agli alunni non sono reato: professore riminese assolto anche in Appello
Cade l’accusa di molestie: decisive le "testimonianze contraddittorie"
A cura di Redazione
04 settembre 2025 06:33
La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione per il professore riminese in pensione dell’Istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia, accusato da nove ex allieve di molestie durante l’anno scolastico 2018-2019.
I giudici hanno ritenuto le testimonianze contraddittorie e prive di elementi concreti: emersi solo contatti fisici abituali, come massaggi a spalle e collo, giudicati inopportuni ma non penalmente rilevanti.
Secondo la sentenza, le accuse potrebbero essere state influenzate da voci e malintesi. Cade così anche in secondo grado l’impianto accusatorio: il docente resta assolto “perché il fatto non sussiste”.