Le due Libie si incontrano a Roma dopo tre anni di silenzio

Colloquio tra Saddam Haftar e Ibrahim Dbeibah, presenti anche rappresentanti statunitensi

Incontro cruciale ieri a Roma per il futuro della Libia. A tre anni dall’ultimo faccia a faccia ad Abu Dhabi tra il generale Khalifa Haftar e il premier della Tripolitania Abdulhamid Dbeibah, i rispettivi eredi politici si sono rivisti nella capitale italiana.

Da un lato Saddam Haftar, figlio del leader della Cirenaica e indicato come suo successore, dall’altro Ibrahim Dbeibah, nipote del capo del governo di Tripoli. La notizia, anticipata da Repubblica, è stata confermata da fonti libiche vicine al dossier.

Il vertice romano si è svolto alla presenza dell’inviato statunitense Richard Boulos, impegnato negli sforzi diplomatici per la stabilizzazione del Paese nordafricano. Oggi Boulos ha incontrato anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, a conferma dell’attenzione di Roma e Washington per un processo di dialogo tra le due anime contrapposte della Libia.

L’appuntamento di ieri potrebbe segnare un passo avanti verso la ricomposizione delle fratture politiche e istituzionali che da anni dividono la Tripolitania e la Cirenaica, anche se il percorso resta complesso e incerto.