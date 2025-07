Le due società di Chiara Ferragni in rosso per 5,7 milioni

Tbs Crew e Fenice puntano al rilancio nel 2025

Le società legate a Chiara Ferragni, Tbs Crew e Fenice, hanno chiuso il 2024 con risultati negativi per complessivi 5,7 milioni di euro. Nello specifico, Tbs Crew ha registrato una perdita di 2,3 milioni, mentre Fenice ha segnato un rosso di 3,4 milioni. Si tratta di un anno particolarmente complesso per il gruppo, durante il quale molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, nell’ottica di una riflessione strategica sull’evoluzione del mercato e del posizionamento del marchio.

Nonostante le difficoltà, l’orizzonte per il 2025 appare più promettente. "Per Fenice, il 2025 sarà l’anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, con l’obiettivo di consolidare e far crescere il brand", si legge in una nota diffusa dalla società al termine dell’assemblea dei soci.

A testimonianza della volontà di rilanciare il progetto imprenditoriale, Chiara Ferragni ha effettuato un aumento di capitale in Fenice per 6,4 milioni di euro. L’operazione le ha permesso di mantenere la maggioranza assoluta e, come sottolineato nella stessa nota, rappresenta “un forte segnale di fiducia nel futuro dell’azienda”.