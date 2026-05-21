Le farfalle di Tonino Guerra tornano a illuminare il centro storico di Santarcangelo

Si accende l'estate clementina in attesa dei prossimi eventi

Per il terzo anno consecutivo, in vista del periodo estivo, il centro commerciale naturale della città sarà decorato dalle installazioni luminose e dalle farfalle ispirate alla poetica e all'arte di Tonino Guerra. Le installazioni sono in fase di completamento proprio in questi giorni, nell'area che nelle ultime settimane è stata interessata da due eventi di punta della primavera clementina, DiscoBorgo e Balconi Fioriti.

Le farfalle luminose nasconodalla collaborazione con il museo centro studi Tonino Guerra e con Andrea Guerra, che Città Viva ringrazia "per un rapporto che negli anni si è consolidato e che l’associazione considera prezioso non solo per la realizzazione delle installazioni, ma anche per il valore culturale che porta con sé".

Le opere sono state realizzate da Elettro Star con il contributo di Banca Malatestiana e con il supporto dell’amministrazione comunale.

“Le catenarie e le farfalle non sono un semplice allestimento estivo – spiega Città Viva –. In questi tre anni sono diventate parte dell’identità visiva del borgo e dell’atmosfera che accompagna cittadini, attività e visitatori durante tutta la stagione estiva. Il progetto nasce con l’idea di valorizzare il centro storico non soltanto attraverso gli eventi, ma anche attraverso la sua immagine, le sue luci e la sua capacità di essere vissuto nelle sere d’estate. Questa atmosfera calda e accogliente invita le persone a passeggiare, a fermarsi, a vivere con più calma vicoli, piazze, vetrine e locali, contribuendo a rendere il borgo ancora più vivo e riconoscibile. Crediamo che anche questi elementi aiutino a unire commercio, cultura e bellezza, rafforzando l’identità del nostro centro commerciale naturale e il legame con l’immaginario poetico di Tonino Guerra”.

Le installazioni accompagneranno ora i prossimi appuntamenti dell’estate di Città Viva, a partire dalle Shopping Night di venerdì 12 e sabato 13 giugno, fino ad arrivare a Santa Piada, in programma venerdì 26 e sabato 27 giugno.