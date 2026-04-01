Le Guardie Zoofile di fare ambiente protagoniste a Rimini con “L’arca di Noè in tour”

Due giorni di eventi al centro commerciale Le Befane per sensibilizzare cittadini e turisti sul benessere e la tutela degli animali

Le Guardie Zoofile di Fare Ambiente hanno preso parte, in qualità di ospiti della trasmissione televisiva “L’Arca di Noè”, all’evento “L’Arca di Noè in Tour”, svoltosi sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 presso Le Befane Shopping Centre di Rimini.

L’iniziativa, trasmessa dalle reti Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla giornalista del Tg5 Maria Luisa Cocozza, ha rappresentato un’importante occasione di informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura del rispetto e del benessere animale. La stessa Maria Luisa Cocozza è stata presente nella giornata di sabato in qualità di madrina dell’evento.

Nel corso delle due giornate, le Guardie Zoofile di Fare Ambiente, coinvolte dalla giornalista, hanno illustrato al pubblico le proprie attività istituzionali, soffermandosi sul ruolo svolto quotidianamente in ambito di tutela degli animali, prevenzione dei maltrattamenti, vigilanza sul rispetto delle normative vigenti e collaborazione con le autorità competenti. Particolare attenzione è stata riservata all’attività di informazione rivolta ai cittadini, volta a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli nei confronti degli animali da compagnia.

Le Guardie Zoofile hanno inoltre fornito suggerimenti e consigli pratici su corretta detenzione, benessere e tutela degli animali, illustrando le modalità di intervento e segnalazione in caso di situazioni di abuso, incuria o pericolo. L’incontro diretto con il pubblico ha riscosso un significativo interesse, confermando l’importanza del dialogo e della sensibilizzazione come strumenti fondamentali di prevenzione.

La conduzione dell’evento è stata affidata a Luca Baraldi, educatore cinofilo, mentre numerose associazioni, enti e professionisti del settore hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, tra cui organizzazioni animaliste, centri cinofili, educatori, specialisti del comportamento e della nutrizione animale.

La partecipazione delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente a “L’Arca di Noè in Tour” si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione a favore della tutela degli animali e dell’ambiente, confermando l’importanza della presenza sul territorio e del contatto diretto con i cittadini per la diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla legalità e sulla responsabilità.