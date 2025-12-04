Le mitiche tombole, ma anche tanto spettacolo: ecco "Santarcangelo City in Festa nel Natale"

All'ex Consorzio Agrario in via de Garattoni: inaugurazione 8 dicembre, poi eventi dal 12 dicembre all'11 gennaio

L'atmosfera natalizia avvolge Santarcangelo con l'inaugurazione dell'attesa rassegna "Santarcangelo City in Festa nel Natale". Un ricco calendario di eventi, musica, spettacoli e, naturalmente, le immancabili tombolate animerà la città dall'8 dicembre all'11 gennaio, tutte le sere a partire dalle ore 20, presso l'Ex Consorzio Agrario in via De Garattoni 5. L'organizzazione è a cura di Gm Eventi.

L'evento inaugurale è fissato per domenica 8 dicembre alle ore 20:30. La serata prenderà il via con l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, seguita da musica, spettacoli e una tombolata. A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva sarà il buffet e la musica live che vedrà protagonisti il sassofono di Alessandro Pagliarani e il violino di Nicoletta Bassetti.

Il programma prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili, noti come le "Serate Wow".

12 Dicembre, ore 20:30: Spettacolo con Claudia Garavelli e DJ Pigna.

17 Dicembre, ore 20:30: Tombola Contadina con Sergio Casabianca e la "grande tombolone del maiale". Un invito speciale: chi veste da contadino riceve una cartella omaggio.

21 Dicembre, ore 20:30: Tombola Party Anni '80, '90 e 2000 con DJ Peter e Claudia Garavelli.

24 Dicembre, ore 20:30: La Tombola della Vigilia, accompagnata da panettone e spumante per tutti.

25 Dicembre (Santo Natale): Doppio appuntamento. Alle ore 16:00 Spettacolo di bolle per i più piccoli, e alle ore 21:00 Tombolone di Natale con fantastici buoni viaggio.

La festa continua per salutare il nuovo anno e celebrare l'Epifania: 31 Dicembre Tombola di Capodanno con cena, brindisi e premi per celebrare l'arrivo del 2026. Il 6 Gennaio (Epifania) triplo appuntamento: alle ore 16:00 Trucca bimbi, alle ore 17:00 la Tombola della Befana, e alle ore 21:00 il Gran Finale del Tombolone delle Befane. Anche in questo caso, è un'occasione per mettersi in gioco: chi viene vestito da Befana riceverà una cartella e verrà premiato il costume più originale.

Per informazioni e prenotazioni, sono attivi i numeri 338 8276102 e 338 4801047.