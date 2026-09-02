Le Notti degli Artisti, Santarcangelo celebra il talento locale

Venerdì 4 e sabato 5 settembre in piazza Ganganelli torna la seconda edizione dell’evento tra pittura, musica, teatro di figura e negozi aperti fino a tarda notte

Dici Santarcangelo e immediatamente pensi al fuoco sacro dell'arte, che qui da sempre brucia spontaneo per lasciare traccia in ogni centimetro del suo borgo: dalla pittura rivoluzionaria di Guido Cagnacci alla poesia universale di Tonino Guerra e Raffaello Baldini, fino alla satira contemporanea di Daniele Luttazzi e alle opere metafistiche della comunità Mutoid.

E l'evento di venerdì prossimo (4-5 settembre) sarà un omaggio proprio a quel fuoco che, anche grazie all'associazione Città Viva, vuole continuare ad ardere: in piazza Ganganelli torna Le Notti degli Artisti (seconda edizione), due serate dedicate al genio e al talento locale, dalla musica alla pittura.

Dal Barocco al chiaroscuro caravaggesco. Santarcangelo ricorda di essere una vera città d'arte, un palcoscenico naturale per i pittori che già negli anni Ottanta e Novanta, per più di tre lustri, avevano continuato a dipingere ed esporre i propri quadri per strada, su via Battisti, proprio davanti all'attuale sede della Pro Loco: una mostra a cielo aperto a cui negli anni d'oro hanno partecipato artisti del calibro di Quinto Bonfè e Aldo Astolfi. E che, grazie al presidente Alex Bertozzi, tornerà ad essere realtà dopo l'interruzione causata del Covid.

Lo farà grazie alle associazioni culturali Santarcangelo dei Pittori, Bell'Arte di Bellaria e i Pittori della Vecchia Pescheria (Savignano sul Rubicone) che porteranno sull'acciottolato di Piazza Ganganelli una trentina di artisti, dai maestri dell'acquerello ai professionisti della pittura a olio, ritrattisti, paesaggisti e astrattisti. Ognuno con la propria sensibilità, con il suo vissuto e le sue opere.

Tra loro sarà presente anche il ritrattista Francesco Cola, protagonista di un'estemporanea di pittura. Il collettivo locale KoArt si occuperà invece di un corso di pittura per bambini.

Per l'occasione, durante la serata di venerdì, i negozi resteranno aperti fino a tarda notte, per l'ultima shopping night dell'estate.

A fare da colonna sonora l'orchestra della scuola Faini che proporrà un concerto di musica classica all'altezza del Caffè Commercio. Mentre in piazza, tra venerdì e sabato, si alterneranno il cantante Simone Antoniacci – con un repertorio che va dallo swing di Fred Buscaglione alle canzoni d'autore di De Gregori e De Andrè – e il cantastorie Simone Morotti che porterà, all'ombra della fontana della pigna, il teatro di figura: uno spettacolo di marionette dedicato soprattutto ai più piccoli, ma non solo.

"Santarcangelo è da sempre città dell'arte, non ci stiamo inventando nulla", anticipa Alex Bertozzi. "Ma vogliamo creare un appuntamento annuale in cui gli artisti possano mostrare le proprie opere e il proprio talento. Anzi, ogni anno ci piacerebbe aprirci a più discipline, farlo diventare davvero uno spazio libero e aperto: pittura, musica, teatro, ma anche poesia, danza, scultura e qualunque forma di arte contemporanea".