Le più belle spiagge in Sardegna: consigli su dove andare con il cane o con i bambini

Scopri le spiagge top in Sardegna con Mapy.com, condividi foto e recensioni, anche pet-friendly. Mostra il tuo talento!

Stai programmando una vacanza o un viaggio in una delle spiagge italiane? Prova i nostri consigli per le spiagge più belle della Sardegna nella zona di San Teodoro, Villasimius e Costa Rei. Scopri dove andare con i tuoi amici a quattro zampe e come la nuova app Mapy.com renderà più facile il vostro soggiorno. Mentre visiti le spiagge, puoi condividere le tue opinioni nelle recensioni per aiutare gli altri a fare la loro scelta, anche aggiungendo le tue foto. Ogni spiaggia ha una sua fotogalleria, composta da immagini inviate dagli utenti. Sii tra coloro che contribuiranno. Puoi creare una grande galleria e mostrare le tue abilità fotografiche a persone non solo in Italia, ma anche in Germania o in Austria. Le persone non si limitano a visualizzare le foto, ma danno anche i "mi piace" a quelle migliori.

Mapy.com può fare anche di più. Sarà di grande aiuto per la pianificazione di itinerari escursionistici o ciclistici, potrà essere utilizzata come strumento di navigazione e potrà persino pianificare l'intero viaggio. È anche possibile pianificarne il percorso sul sito web e poi inviarlo all'app. Inoltre, è possibile misurare le proprie prestazioni direttamente nell'app grazie alla funzione Tracciatore. Si può usare durante varie attività come camminare, correre, fare paddleboarding, parapendio, arrampicata o anche camminare con un passeggino.

Scarica l'app Mapy.cz:

Versione Mapy.com per iOS

Versione Mapy.com per Android

Dove andare in spiaggia con il cane

Molte spiagge hanno restrizioni per i cani, soprattutto durante i mesi estivi più affollati. Tuttavia, non esistono regolamenti generali, quindi ognuno ha le proprie regole. Su alcune spiagge, i vostri amici a quattro zampe possono fare una corsa e nuotare nel mare con voi, mentre su altre sono vietati tutto l'anno. Date un'occhiata ai nostri suggerimenti.

San Teodoro

Spiaggia La Cinta

Se preferite una bella spiaggia sabbiosa con un ingresso dolce in acqua, questa è la scelta giusta. Tuttavia, è necessario essere preparati al fatto che ci sarà folla fin dalle prime ore del mattino.

Spiaggia di Lu Impostu

Uno degli altri luoghi popolari di San Teodoro è questa bella spiaggia sabbiosa con diversi grandi scogli e acque limpide. Anche qui dovrai aspettarti di essere uno dei tanti visitatori, ma questo non dovrebbe rovinare l'esperienza.

Spiaggia Capo Coda Cavallo

Circondato da alberi e da una natura mozzafiato, potrai rilassarti in riva al mare calmo della spiaggia di Capo Coda Cavallo, situata in un'area protetta. Troverai sabbia bianca, ciottoli in alcuni punti, acqua limpida e ti sembrerà di non essere in Europa ma in una terra esotica.

Spiagge dog-friendly a San Teodoro:

Se vuoi portare il tuo cane in spiaggia a San Teodoro hai opzioni limitate, poiché gli animali domestici sono vietati dalle 8:00 alle 20:00 sotto la minaccia di multe salate. Ma potresti provare una delle spiagge della zona adatte ai cani, come la Dog Beach di Costa Caddo o la Fido Beach.

Spiaggia di Lu Impostu, fonte: Klára Bouzková, Mapy.com Spiaggia di Lu Impostu, fonte: Klára Bouzková, Mapy.com

Villasimius

Spiaggia di Porto Giunco

Quando si visita questa spiaggia, è probabile che prima o poi si presenti la sensazione di trovarsi ai tropici. C'è spazio per un gran numero di persone e si può andare anche con i bambini piccoli poiché il fondale è relativamente basso e coperto di sabbia. Il vento nella baia non c'è quasi mai, quindi puoi goderti un vero e proprio relax.

Spiaggia di Punta Molentis

Anche il mare, dal turchese all'azzurro, con la sabbia, ti aspetta quando soggiorni sulla spiaggia vicino all'ex cava di granito. Lo svantaggio può essere che spesso ci sono barche in acqua e la capacità della spiaggia non è molto grande, quindi a volte potrebbe essere affollata.

Spiagge dog-friendly a Villasimius:

A Villasimius si trovano spiagge accessibili ai cani, soprattutto in complessi alberghieri privati come Simius o Cala Caterina. La spiaggia sabbiosa di Simius è lunga oltre due chilometri e, oltre a nuotare, è un luogo ideale per fare jogging.

Foto "mi piace" alla fonte Mapy.com Plàz' v Costa Rei

Foto "mi piace" alla fonte Mapy.com Spiaggia di Porto Giunco

Costa Rei

Spiaggia Piscina Rei

L'ampia spiaggia di Costa Rei è ideale non solo per le famiglie, ma anche per gli appassionati di immersioni e snorkeling. Puoi scegliere tra diversi accessi al mare e, naturalmente, avrai a disposizione l'acqua cristallina e la piacevole sabbia bianca per cui la Sardegna è famosa.

Spiaggia Delle Ginestre

Un vantaggio innegabile e una rarità nella zona è il parcheggio gratuito, e la maggior parte delle spiagge non sono troppo affollate. Ci sono bar e ristoranti nelle vicinanze, quindi dopo esservi stancati di nuotare e prendere il sole, potete andare subito in uno di loro. Tutto ciò che si deve fare è digitare Ristoranti e l'applicazione ti mostrerà le aziende vicine, alcune con orari di apertura e recensioni.

Spiagge dog-friendly sulla Costa Rei:

I cani non sono ammessi sulla spiaggia principale che tra l’altro è la più grande, ma in alcuni tratti è possibile incontrare gli amici a quattro zampe. Un'opzione più sicura è quella di andare alla vicina spiaggia di Tiliguerta, situata nell'omonimo campeggio. Per entrare, è necessario presentare un passaporto per cani valido o un'altra prova che il cane sia vaccinato.

Itinerari nelle vicinanze delle spiagge

Se vuoi combinare il relax in spiaggia con una passeggiata più attiva, l'applicazione Mapy.com ti sarà di nuovo utile, in quanto può pianificare un percorso circolare a piedi o in bicicletta. Quando si fa clic su una determinata spiaggia sulla mappa, viene visualizzato un elenco di funzioni, tra cui “Itinerario nelle vicinanze”. Basta inserire la distanza richiesta per il percorso e Mapy.com farà il resto. Clicca su Indicazioni e goditi il viaggio.

Spiagge sulla mappa

https://mapy.com/s/cejabafese

Scarica l'applicazione Mapy.com, che potrai utilizzare per pianificare le tue vacanze, escursioni o viaggi in auto. Se scegli la versione Premium, è possibile aggiungere una nota di massimo 2000 caratteri a ogni attività salvata in Tracciatore per valutare le proprie prestazioni.