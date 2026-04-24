Le Radio protagoniste della Notte Rosa 2026: "L'evento è il miglior biglietto da visita per l'estate"

Anche Radio Bruno all'edizione 2026 del capodanno dell'estate romagnola

La Notte Rosa torna con la sua 21esima edizione in Romagna, dal 19 al 21 giugno 2026. Confermata dunque la nuova collocazione, nel weekend del Solstizio d'estate, mentre il format non cambia: eventi diffusi su tutto il territorio, dalla costa all'entroterra. Concerti, spettacoli e gli immancabili fuochi d'artificio, ma anche momenti dedicati al benessere e allo yoga. Per il 2026 è stato confermato il claim della passata edizione, "Hit's Summer", un gioco di parole tra "È estate" e "Hit dell'estate", cioè canzoni, e non solo, dall'elevata popolarità e diffusione.

"L’impostazione della Notte Rosa 2026 andrà ancora una volta nella direzione di un evento capace di vivere dall’alba fino a notte fonda, accompagnando residenti e turisti lungo tutto l’arco della giornata. L’idea è infatti quella di dare forma a un’estate che si accende con la luce del mattino e continua fino alle ore più tarde, attraversando spiagge, piazze, lungomari, centri storici, borghi e luoghi iconici con una proposta diffusa e trasversale, celebrando così il dì più lungo dell’anno", evidenzia Visit Romagna in una nota, a margine della conferenza stampa tenutasi oggi (24 aprile) a Rimini, alla presenza dell'ambasciatore di Visit Romagna, Claudio Cecchetto, e dell'assessora regionale al turismo Roberta Frisoni.

L'edizione 2026 sarà dedicata alla radio: tre emittenti saranno protagoniste della Notte Rosa, Rtl 102.5 a Riccione, Rds a Rimini e Radio Bruno a Cesenatico. Sui palchi saranno protagonisti i nomi più popolari della musica italiana. "Le radio diventano partner della 21esima edizione de La Notte Rosa 2026, amplificando i messaggi positivi e di buon auspicio per un’estate indimenticabile. L’intenzione è quella di rafforzare una dimensione capace di unire il territorio attraverso un filo sonoro e narrativo comune, anche grazie a una presenza più marcata del mondo delle radio, che rappresenteranno degli elementi distintivi del progetto e contribuiranno a costruire un’atmosfera ancora più partecipata, contemporanea e diffusa", spiega Visit Romagna.

Oltre al claim, la Notte Rosa ha riconfermato anche la grafica ufficiale, con il ritorno del fenicottero rosa, in versione argentata e con cuffie e occhiali, più una dj radiofonica a simboleggiare appunto la presenza delle più importanti radio all'evento.

La Notte Rosa: "Emblema dell'identità della Romagna"

“Da più di vent’anni la Notte Rosa è l’emblema dell’essenza e dell’identità più autentiche della Romagna e della sua gente - sottolinea l’assessora regionale Roberta Frisoni - con la sua natura di evento conviviale, inclusivo, intergenerazionale, pop e sofisticato allo stesso tempo. Una perfetta dimostrazione dell’innato senso di ospitalità di questa terra, nonché il migliore biglietto da visita di una vera estate italiana fatta di musica, ballo, buon cibo, leggerezza e divertimento sano. E non poteva esserci momento migliore del Solstizio d’Estate per questo “abbraccio” collettivo delle località balneari e dei comuni dell’entroterra romagnolo ai loro ospiti, nel segno di un divertente gioco di parole: Hit’s Summer”.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Ass. Roberta Frisoni

“La Notte Rosa è diventata un simbolo dell’ospitalità e dell’energia romagnola. È il momento in cui la Romagna si accende e dà ufficialmente il benvenuto all’estate italiana. Negli anni - dice il Presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad - abbiamo lavorato tanto per far crescere la Notte Rosa, per darle un senso ancora più forte. Volevamo qualcosa che raccontasse tutto il territorio. Oggi credo che questa cosa si senta: dalla costa all’entroterra, ogni luogo partecipa e contribuisce a creare quell’atmosfera che poi le persone si portano a casa. Hit's Summer per noi è questo. Arriva l’estate, quella vera, e insieme arrivano la musica, la voglia di stare insieme, le serate lunghe, il mare, il cibo, le piazze piene. Tutte quelle cose che, messe insieme, fanno dire a chi viene qui: ci torno. Il lavoro che stiamo portando avanti come Visit Romagna è proprio quello di tenere insieme tutto questo, di costruire una narrazione condivisa che valorizzi ogni singolo territorio, dalla costa all’entroterra, senza perdere di vista l’unità complessiva della destinazione. La Notte Rosa è il momento in cui questa visione diventa concreta, visibile, tangibile”.

“Comincia così la Notte Rosa 2026. Riparte dal fenicottero, icona del nostro territorio, e da Hit’s Summer: le hit dell’estate, tra eccellenze, musica e divertimento. Quest’anno il manifesto celebra le radio: con la mascotte accanto a una DJ, simbolo di tutte le voci che animano la Riviera, di chi racconta, accompagna e fa vivere ogni momento dell’estate. La Notte Rosa 2026 è più di una festa: è un racconto collettivo, è energia che attraversa le piazze, è suono che unisce generazioni. È territorio, è musica, è radio. È l’inizio dell’estate italiana. È, ancora una volta, Hit’s Summer", commenta Claudio Cecchetto.