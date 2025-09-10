Lecornu ai francesi: "Serve un cambiamento, ce la faremo"

Passaggio di consegne a Matignon con Bayrou. Il nuovo premier illustra il suo metodo e ringrazia il predecessore

«Ce la faremo». Con queste parole il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu, nominato ieri dal presidente Emmanuel Macron, si è rivolto ai cittadini durante la cerimonia di passaggio di consegne con François Bayrou a Palazzo Matignon, sede storica del premierato a Parigi.

Lecornu ha delineato in breve i cardini del proprio approccio, sottolineando la necessità di un cambiamento nell’azione di governo e ribadendo la volontà di imprimere un nuovo slancio all’esecutivo. Nel suo intervento, ha inoltre espresso gratitudine al predecessore per il sostegno ricevuto in questi giorni.

Sul fronte interno, restano sotto controllo le conseguenze della protesta “Bloquons Tout”, che ha interessato diverse città francesi. A metà giornata si contavano quasi 300 fermi, di cui 171 a Parigi. Segnalati alcuni scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, senza tuttavia gravi incidenti.