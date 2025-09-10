Lecornu nuovo premier, Francia blindata per le proteste

Macron tira dritto: oggi manifestazioni con lo slogan “Blocchiamo tutto”

Francia in stato di massima allerta in vista della giornata di protesta annunciata per oggi e rilanciata sui social con lo slogan “Blocchiamo tutto”. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza per prevenire possibili disordini, con presidi nelle principali città e controlli rafforzati nelle aree sensibili.

Il nuovo scenario politico arriva all’indomani delle dimissioni di François Bayrou, sfiduciato e costretto a lasciare il suo incarico. Il presidente Emmanuel Macron ha scelto di tirare dritto e ha affidato la guida del governo a Sébastien Lecornu.

Nel suo primo messaggio ai cittadini, il neopremier ha dichiarato di essere “conscio delle loro aspettative e delle difficoltà del Paese”, assicurando di essere già “al lavoro con umiltà per riuscire” nel compito assegnatogli. Lecornu ha promesso un impegno immediato, nel tentativo di rassicurare una popolazione attraversata da tensioni sociali e diffusa sfiducia.

La giornata di oggi sarà un primo banco di prova, con le manifestazioni che rischiano di trasformarsi in un test non solo per la tenuta dell’ordine pubblico, ma anche per la credibilità del nuovo esecutivo.