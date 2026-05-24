L'editoriale: Novafeltria cerca il salto, la Fsgc cerca un partner. Santarcangelo, si ragiona sul progetto

Con il termine della stagione, inizia il valzer di dirigenti e panchine

Oggi (domenica 24 maggio) il Novafeltria si gioca una bella fetta d'eccellenza nella semifinale dei playoff regionali con il Casumaro. Chi vince la finale playoff, al 100% è in Eccellenza. Altrimenti bisognerà attendere che si liberino posti. E per il Novafeltria sarebbe importante mantenere il vantaggio sui ferraresi, sconfitti a domicilio nella storica semifinale di Coppa Minetti. Rimane però una stagione memorabile, per i colori gialloblù, e la conferma arriva dal crescente interesse verso la piazza da parte di giocatori e addetti ai lavori. Da una parte la valorizzazione del vivaio e dei giocatori locali, dall'altra la necessità di integrare la rosa con calciatori "da fuori", che possano far crescere il gruppo. La base c'è, la società può essere contenta del lavoro svolto, ma certamente non adagiarsi su quanto fatto. Affrontare l'Eccellenza per la terza volta in quattro anni sarebbe un traguardo prestigioso e le premesse sarebbero migliori, con un gruppo squadra ancora giovane e cresciuto però d'esperienza.

Spostandoci di qualche km, a Pietracuta si dovrà preparare la stagione della ripartenza. Non sarà facile. Zanini meriterebbe una conferma, ma la rosa è completamente da ridisegnare. Non sarà facile, per un ds scafato ed esperto come Sandro Conti, perché il bacino sammarinese sarà off-limits. Potrebbe esser infatti il Tropical Coriano a subentrare all'accordo con la Figc sammarinese. Una scelta giusta perché il ciclo Terenzi-Scardovi non è facile affatto da replicare, sul fronte dei risultati, ma con un'avvertenza. I corianesi non dovranno disperdere il lavoro fatto con il proprio vivaio, quindi dovranno iniziare a inserire stabilmente propri giocatori da integrare con il gruppo sammarinese. Per il resto, credo che il gioco prediletto dal tecnico Cevoli sia più adatto alla piazza corianese che a quella pietracutese. E rimanendo a Coriano, potrebbe essere Matteo Guiducci della Virtus Acquaviva il nuovo ds, un dirigente giovane e vincente che conosce bene il calcio sammarinese. E il Santarcangelo, invece, che farà? La sensazione è che ci sia un dibattito interno relativamente al progetto sportivo. Anche per questo, verosimilmente, è in standby la posizione di Luca Fregnani. Infine le voci su Beppe Terenzi al Riccione: non ci sono stati contatti tra l'ex ds del Coriano e la società della Perla Verde, il cui nome potrebbe essere spendibile per il nuovo Rimini. Nel contempo sono le vicine Marche a guardare con interesse concreto con Terenzi.