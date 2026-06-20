Malore in acqua, muore turista a Cattolica

Il deceduto è un 83enne di Schio

Un 83enne originario di Schio è morto questa mattina (sabato 20 giugno) in spiaggia a Cattolica. L'uomo si trovava in acqua, all'altezza dei bagni 31-32, intorno alle 11, quando è stato colto da malore. È crollato al suolo, venendo immediatamente soccorso dal marinaio di salvataggio. Sul posto sono intervenuti, con il personale della Guardia Costiera, anche i medici del 118, ma i tentativi di rianimazione dell'83enne, un turista, sono stati vani.