L’Emilia Romagna ‘esporta’ nei Balcani il modello delle comunità energetiche

L’iniziativa europea Adrion coinvolge Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia per promuovere energie rinnovabili, coesione territoriale e democrazia energetica

Sono 23 i progetti dedicati alla realizzazione di nuove comunità energetiche e promossi da Paesi dei Balcani Occidentali, all’interno del programma europeo ‘Adrion’, di cui la Regione Emilia-Romagna è capofila, in collaborazione con la Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea.

I progetti sono così ripartiti: 4 dall’Albania, 7 dalla Bosnia-Erzegovina, uno dal Montenegro, 7 dalla Macedonia del Nord e 4 dalla Serbia. Tutti hanno l’obiettivo di creare o rafforzare Comunità energetiche rinnovabili nei rispettivi territori. Una conferma dell’interesse per soluzioni energetiche sostenibili e partecipate da parte delle comunità locali, delle associazioni e degli stakeholder nel promuovere la transizione energetica attraverso approcci collettivi e sostenibili. Le comunità energetiche rafforzano infatti la coesione territoriale, dando potere ai cittadini e alle istituzioni locali per la costruzione di un futuro sostenibile, a partire dal modello di produzione e consumo di energia.

"Siamo di fronte a un importante risultato che premia il nostro impegno e il ruolo strategico dell'Emilia-Romagna come ponte verso i Balcani Occidentali- afferma l’assessore regionale alla Programmazione strategica e fondi europei, Davide Baruffi-. Questa ampia partecipazione dimostra la volontà di introdurre progettualità concrete nell’ambito transizione energetica, da parte di enti locali, imprese e associazioni dei Balcani e allo stesso tempo la fiducia nel modello di cooperazione tra territori che stiamo promuovendo”.

Il progetto contribuisce al rafforzamento degli obiettivi dell'Unione Europea, sostenendo la politica di coesione e il processo di avvicinamento dei Balcani Occidentali agli orientamenti comunitari sul settore energetico.

“La Regione- prosegue Baruffi- non si limita a sostenere i progetti, finanziandoli con i fondi messi a disposizione dai programmi di cooperazione europea, ma esporta competenze, costruisce relazioni, rafforzando il valore di un'Europa più coesa e sostenibile, in piena sintonia con gli obiettivi del Green Deal. Le future Comunità energetiche in quest'area saranno un esempio concreto di come la collaborazione territoriale possa generare sviluppo, democrazia energetica e benefici reali per i cittadini".

Un ponte strategico tra Emilia-Romagna e Balcani Occidentali

Le proposte saranno ora sottoposte alla valutazione con l'obiettivo di individuarne almeno 10 che beneficeranno di assistenza tecnica specializzata e supporto finanziario per l'avvio delle rispettive Comunità energetiche rinnovabili.

L'iniziativa, promossa attraverso il bando del progetto ‘Better Cohesion through Development of Energy Communities in the Western Balkans’, costituisce un elemento strategico per il trasferimento di competenze e strumenti consolidati dalla Regione Emilia-Romagna verso i Paesi partner, in coerenza con le politiche regionali sulla transizione energetica e la coesione territoriale.

Al centro vi sono i principi della democrazia energetica, la riduzione della povertà energetica e la promozione dell'innovazione sociale. Tutte le informazioni sul progetto e le prossime fasi sono sulla pagina web regionale dedicata allo sviluppo delle comunità energetiche nei Balcani occidentali.