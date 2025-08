L'Emilia-Romagna raddoppia i fondi per la protezione civile: da 24 a 50 milioni

Cantieri: 126 sono completati, 80 in corso e 67 in progettazione, per un investimento totale di 373 milioni

La Regione Emilia Romagna aumenta i fondi per la protezione civile, per la manutenzione di fiumi e frane: da 24 a quasi 50. Attualmente sono 273 i cantieri in corso, nelle province emiliano romagnole, dell'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio: 126 sono completati, 80 in corso e 67 in progettazione, per un investimento totale di 373 milioni. Il raddoppio dei fondi permetterà così il potenziamento dell'organico tecnico dell'Agenzia regionale. Per la ricostruzione dopo l'alluvione del maggio 2023 sono stati programmati interventi per oltre 2,7 miliardi. Di questi, circa 490 milioni sono andati alle opere di somma urgenza degli enti locali, mentre il resto finanzia viabilità stradale e ferroviaria (1,5 miliardi), edilizia scolastica e sanitaria, case popolari e impianti sportivi.