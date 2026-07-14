L’energia travolgente di Emma arriva a Riccione

Mercoledì sera 15 luglio l’unica tappa emiliano-romagnola del Live tour 2026

Ancora un grande attesissimo appuntamento per Riccione Music City che, sul palco di piazzale Roma, sta portando i nomi più acclamati della scena pop italiana. Dopo il clamoroso successo del concerto di Geolier di sabato scorso, a salire sul palco di piazzale Roma domani sera, mercoledì 15 luglio, sarà Emma con il suo Live tour 2026.



L’appuntamento di domani, che sta registrando un altissimo interesse, sarà l’unica data estiva in Emilia-Romagna per l’artista salentina. Le tribune sono ormai sold out ma sono ancora disponibili alcuni biglietti per i posti unici sulla piattaforma TicketOne.it



Considerata una delle voci più potenti e uniche del panorama musicale italiano, Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound inaugurato con “Brutta Storia”, il brano che segna la sua evoluzione artistica e personale, la forza espressiva del suo repertorio. L’artista alternerà i grandi successi del suo repertorio – da “Amami” a “Cercavo amore” – ai pezzi più recenti, regalando un viaggio musicale tra energia, sensibilità e passione pura. Un concerto che promette emozioni a fior di pelle, ritmo e tutta la potenza della sua voce, in una serata che unisce energia e autenticità.

Piazzale Roma si prepara così a trasformarsi in un’arena di pura energia. Quello di domani si preannuncia un evento unico grazie alla straordinaria capacità di Emma, dall’innato carisma, di saper trascinare il pubblico nel suo mondo musicale fin dalle prime note.